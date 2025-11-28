Дзюдо. Турнир "Большого шлема" в Абу-Даби". Результаты израильтян

Сегодня в Абу-Даби начался турнир "Большого шлема" по дзюдо. В нем принимают участие 373 спортсмена из 52 стран.

Израильтянин Ицхак Ашпиз (весовая категория до 60 кг) в первой схватке Анаса Алиаммахи (ОАЭ). Во второй - проиграл грузину Георгию Сардалашвили.

Израильтянин Адам Язан (до 66 кг) проиграл во втором круге монголу Нармандаху Баянмунху, выступающему за ОАЭ.

Тамар Малька (до 48 кг) проиграла во второй схватке.

Гефен Примо (до 52 кг) заняла пятое место, проиграв в поединке за бронзу итальянке Одетте Джуффриде.

Тимна Нельсон Леви (до 57 кг) заняла седьмое место.