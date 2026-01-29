x
Спорт

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. Итоги турнира

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 29 января 2026 г., 07:07 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 07:14
Завершился групповой этап Лиги чемпионов. Итоги ткрнира
AP Photo/Ian Walton

Завершился групповой этап Лиги чемпионов. Определились участники плэй-офф.

В 1/8 финала сыграют: "Арсенал", "Бавария", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Барселона", "Челси", "Спортинг" (Лиссабон) и "Манчестер Сити".

В первый раунд плэй-офф вышли: "Реал" (Мадрид), "Интер" (Милан), ПСЖ, "Ньюкасл", "Ювентус", "Атлетико", "Аталанта", "Байер", "Боруссия" (Дормунд), "Олимпиакос", "Брюгге", "Галатасаравй", "Карабах", "Монако", "Буде-Глимт", "Бенфика".

Вылетели "Марсель", "Пафос", "Юнион" (Сен-Жилуаз). ПСВ, "Атлетик" (Бильбао), "Наполи", "Копенгаген", "Аякс", "Айнтрахт" (Франкфурт), "Славия" (Прага), "Вильярреал" и "Кайрат".

