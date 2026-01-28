x
28 января 2026
|
последняя новость: 08:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 января 2026
|
28 января 2026
|
последняя новость: 08:40
28 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. После поражения в дерби уволен главный тренер "Маккаби" (Тель-Авив)

Футбол
время публикации: 28 января 2026 г., 07:23 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 07:29
Футбол. После поражения в дерби уволен главный тренер "Маккаби" (Тель-Авив)
AP Photo/Darko Vojinovic

После поражения 1:2 от тель-авивского "Апоэля" уволен главный тренер "Маккаби" (Тель-Авив) Жарко Лазетич.

Он тренировал "желтых" с 2024 года.

Под его руководством "Маккаби" стал чемпионом Израиля 2025 года, завоевал Кубок Тото 2025 года и Суперкубок Израиля 2024 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 января 2026

Умер бывший главный тренер сборной России по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 января 2026

Дерби в Тель-Авиве: "Апоэль" впервые за 12 лет обыграл "Маккаби"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 января 2026

17 футболистов и тренеров команды лиги "Леумит" подозреваются в сдаче игр
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 января 2026

Футбол, премьер-лига Израиля. После ничьей в Ашдоде лидирует "Бейтар"