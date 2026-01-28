Футбол. После поражения в дерби уволен главный тренер "Маккаби" (Тель-Авив)
время публикации: 28 января 2026 г., 07:23 | последнее обновление: 28 января 2026 г., 07:29
После поражения 1:2 от тель-авивского "Апоэля" уволен главный тренер "Маккаби" (Тель-Авив) Жарко Лазетич.
Он тренировал "желтых" с 2024 года.
Под его руководством "Маккаби" стал чемпионом Израиля 2025 года, завоевал Кубок Тото 2025 года и Суперкубок Израиля 2024 года.
