На месте падения обломков в Бней-Браке произошли столкновения между зеваками и полицией
время публикации: 15 марта 2026 г., 15:11 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 15:24
На месте падения обломков иранской ракеты в Бней-Браке собрались сотни любопытствующих. Присутствие посторонних лиц мешает работе спасательных служб. Однако зеваки игнорируют просьбы полиции разойтись.
Новостная служба N12 сообщила, что между полицией и ультраортодоксальными жителями Бней-Брака произошли столкновения.
В Бней-Брак для наведения порядка были направлены силы пограничной полиции.