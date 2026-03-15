На месте падения обломков в Бней-Браке произошли столкновения между зеваками и полицией

На месте падения обломков иранской ракеты в Бней-Браке собрались сотни любопытствующих. Присутствие посторонних лиц мешает работе спасательных служб. Однако зеваки игнорируют просьбы полиции разойтись.

Новостная служба N12 сообщила, что между полицией и ультраортодоксальными жителями Бней-Брака произошли столкновения.

В Бней-Брак для наведения порядка были направлены силы пограничной полиции.