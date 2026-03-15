x
15 марта 2026
|
последняя новость: 16:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 марта 2026
|
15 марта 2026
|
последняя новость: 16:42
15 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Пропалестинская демонстрация в Бразилии закончилась арестом израильтян

Бразилия
Израиль
время публикации: 15 марта 2026 г., 15:47 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 15:50
Пропалестинская демонстрация в Бразилии закончилась арестом израильтян
AP Photo/Eraldo Peres

Полиция бразильского городка Итакаре задержала 14 марта трех граждан Израиля, пытавшихся помешать проведению пропалестинской демонстрации, в ходе которой высказывалось и недовольство присутствуем в Бразилии израильских туристов.

Согласно изданию Metropoles, в городе одновременно проходили две демонстрации. Одна, с участием торговцев, таксистов и работников туристического сектора. Вторая повлекла за собой столкновения участников, у некоторых из которых были палестинские флаги, с туристами.

При этом манифестанты заверяют: их протесты были направлены не против израильтян, а против всех иностранцев, которые ведут себя неподобающе: мусорят на пляжах и наносят ущерб имуществу. Некоторое время назад было совершено нападение на уличного торговца, разгромлена прачечная.

Как сообщила полиция, иностранцы вступили в столкновения с манифестантами. Для восстановления порядка был применен слезоточивый газ. Трое граждан Израиля отказались выполнять требования правоохранителей и были задержаны.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
