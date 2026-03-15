Пропалестинская демонстрация в Бразилии закончилась арестом израильтян

Полиция бразильского городка Итакаре задержала 14 марта трех граждан Израиля, пытавшихся помешать проведению пропалестинской демонстрации, в ходе которой высказывалось и недовольство присутствуем в Бразилии израильских туристов.

Согласно изданию Metropoles, в городе одновременно проходили две демонстрации. Одна, с участием торговцев, таксистов и работников туристического сектора. Вторая повлекла за собой столкновения участников, у некоторых из которых были палестинские флаги, с туристами.

При этом манифестанты заверяют: их протесты были направлены не против израильтян, а против всех иностранцев, которые ведут себя неподобающе: мусорят на пляжах и наносят ущерб имуществу. Некоторое время назад было совершено нападение на уличного торговца, разгромлена прачечная.

Как сообщила полиция, иностранцы вступили в столкновения с манифестантами. Для восстановления порядка был применен слезоточивый газ. Трое граждан Израиля отказались выполнять требования правоохранителей и были задержаны.