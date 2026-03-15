15 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ сообщил о модернизации системы рассылки предуведомлений и сокращении зон оповещения

Война с Ираном
ЦАХАЛ
время публикации: 15 марта 2026 г., 15:46 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 15:46
Nati Shohat/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в рамках совершенствования системы раннего оповещения Служба тыла модернизировала процесс рассылки предуведомлений за счет более точного деления страны на зоны.

Это делается для того, чтобы сократить охват населения и исключить получение предуведомлений в районах, для которых оно неактуально.

При этом в армии подчеркивают, что указания для населения остаются без изменений: в случае получения предуведомления следует направиться к ближайшему бомбоубежищу. В случае сигнала тревоги зайти в защищенное помещение и оставаться там до получения сообщения об окончании инцидента.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 марта 2026

