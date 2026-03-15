ЦАХАЛ сообщил о модернизации системы рассылки предуведомлений и сокращении зон оповещения

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в рамках совершенствования системы раннего оповещения Служба тыла модернизировала процесс рассылки предуведомлений за счет более точного деления страны на зоны.

Это делается для того, чтобы сократить охват населения и исключить получение предуведомлений в районах, для которых оно неактуально.

При этом в армии подчеркивают, что указания для населения остаются без изменений: в случае получения предуведомления следует направиться к ближайшему бомбоубежищу. В случае сигнала тревоги зайти в защищенное помещение и оставаться там до получения сообщения об окончании инцидента.