ЦАХАЛ сообщил о модернизации системы рассылки предуведомлений и сокращении зон оповещения
время публикации: 15 марта 2026 г., 15:46 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 15:46
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в рамках совершенствования системы раннего оповещения Служба тыла модернизировала процесс рассылки предуведомлений за счет более точного деления страны на зоны.
Это делается для того, чтобы сократить охват населения и исключить получение предуведомлений в районах, для которых оно неактуально.
При этом в армии подчеркивают, что указания для населения остаются без изменений: в случае получения предуведомления следует направиться к ближайшему бомбоубежищу. В случае сигнала тревоги зайти в защищенное помещение и оставаться там до получения сообщения об окончании инцидента.