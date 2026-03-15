Глава пресс-службы ЦАХАЛа: "Мы намерены продолжать операцию против Ирана еще минимум три недели"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин заявил в интервью телеканалу CNN, что Израиль планирует продолжать военные действия против Ирана по меньшей мере еще три недели. "Есть еще тысячи целей", – отметил он.

По его словам, США и Израиль готовы к продолжению кампании до праздника Песах, до которого остается около трех недель. При этом глава армейской пресс-службы сообщил, что есть и планы на последующие три недели.

"Мы не ведем войну с секундомером. Нет конкретного графика. Наша цель – максимально ослабить иранский режим", – добавил он.