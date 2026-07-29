x
29 июля 2026
|
последняя новость: 07:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 июля 2026
|
29 июля 2026
|
последняя новость: 07:57
29 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кубок Тото: "Маккаби" Хайфа разгромлен, "Апоэль" одержал вторую победу

Футбол
время публикации: 29 июля 2026 г., 07:02 | последнее обновление: 29 июля 2026 г., 07:02
Кубок Тото: "Маккаби" Хайфа разгромлен, "Апоэль" одержал вторую победу
0:00 0:00
Кубок Тото: "Маккаби" Хайфа разгромлен, "Апоэль" одержал вторую победу
Danny Maron/Flash90

Во втором туре Кубка Тото "Маккаби" Хайфа потерпел крупное поражение от "Ирони Кирьят-Шмона" – 0:3. Для команды это стало вторым поражением подряд после проигрыша в хайфском дерби со счетом 2:3.

Нив Габай, арендованный у "Маккаби" Хайфа, открыл счет на 7-й минуте. Затем отличились Амаду Санья на 23-й минуте и Ариэль Шерецки на 33-й. В ходе матча вратарь Омри Глазер и защитник Пьер Корню получили травмы и были заменены.

В другом матче "Апоэль" Хайфа победил "Ирони Тверия" – 3:1 и одержал вторую победу в турнире. Два мяча забил 35-летний Алон Тургеман. На его счету уже три гола в двух первых матчах сезона.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook