Кубок Тото: "Маккаби" Хайфа разгромлен, "Апоэль" одержал вторую победу

Во втором туре Кубка Тото "Маккаби" Хайфа потерпел крупное поражение от "Ирони Кирьят-Шмона" – 0:3. Для команды это стало вторым поражением подряд после проигрыша в хайфском дерби со счетом 2:3.

Нив Габай, арендованный у "Маккаби" Хайфа, открыл счет на 7-й минуте. Затем отличились Амаду Санья на 23-й минуте и Ариэль Шерецки на 33-й. В ходе матча вратарь Омри Глазер и защитник Пьер Корню получили травмы и были заменены.

В другом матче "Апоэль" Хайфа победил "Ирони Тверия" – 3:1 и одержал вторую победу в турнире. Два мяча забил 35-летний Алон Тургеман. На его счету уже три гола в двух первых матчах сезона.