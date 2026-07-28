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Спорт

Зинедин Зидан назначен тренером сборной Франции

Спорт/важное
Футбол
время публикации: 28 июля 2026 г., 12:40 | последнее обновление: 28 июля 2026 г., 12:40
Зинедин Зидан назначен тренером сборной Франции
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Зинедин Зидан назначен тренером сборной Франции
AP Photo/Aurelien Morissard)

Знаменитый футболист и экс-тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан назначен тренером сборной Франции. Об этом сообщает Федерация футбола Франции.

Контракт с 54-летним Зиданом подписан на четыре года. Он сменил Дидье Дешама, который занимал пост главного тренера сборной с 2012 года.

Зидан в качестве футболиста выступал за сборную Франции с 1994 по 2006 год. Он является бронзовым призёром Евро-1996, чемпионом мира 1998 года, чемпионом Европы 2000 года, серебряным призёром ЧМ-2006.

После окончания спортивной карьеры Зидан работал тренером в "Реал Мадрид Кастилья", а затем возглавлял главную команду с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Под его руководством "Реал" дважды становился чемпионом Испании, выиграл два Суперкубка страны, три кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и два трофея клубного чемпионата мира.

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