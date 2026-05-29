С бывшего футболиста "Спартака" хотят взыскать 8 миллионов евро по делу о наркоторговле
время публикации: 29 мая 2026 г., 14:31 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 14:40
Сегодня в суде Амстердама начался процесс о конфискации крупной суммы у бывшего футболиста сборной Нидерландов и московского "Спартака" Квинси Промеса.
По данным издания De Telegraaf, прокуратура хочет взыскать с нападающего 8 миллионов евро. Он заработал на контрабанде и продаже кокаина именно эту сумму, считают представители прокуратуры.
Кроме того, известного футболиста судят по делу о контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата.
Квинси Промес подал апелляции по этим делам. Они сейчас рассматриваются. Ожидается, что процесс по этим двум делам начнется в конце ноября в Апелляционном суде в Амстердаме.
