x
29 мая 2026
|
последняя новость: 14:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 мая 2026
|
29 мая 2026
|
последняя новость: 14:45
29 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

С бывшего футболиста "Спартака" хотят взыскать 8 миллионов евро по делу о наркоторговле

Суд
Футбол
Знаменитые спортсмены
Наркотики
время публикации: 29 мая 2026 г., 14:31 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 14:40
С бывшего футболиста "Спартака" хотят взыскать 8 миллионов евро по делу о наркоторговле
AP Photo/Rui Vieira, File

Сегодня в суде Амстердама начался процесс о конфискации крупной суммы у бывшего футболиста сборной Нидерландов и московского "Спартака" Квинси Промеса.

По данным издания De Telegraaf, прокуратура хочет взыскать с нападающего 8 миллионов евро. Он заработал на контрабанде и продаже кокаина именно эту сумму, считают представители прокуратуры.

Кроме того, известного футболиста судят по делу о контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата.

Квинси Промес подал апелляции по этим делам. Они сейчас рассматриваются. Ожидается, что процесс по этим двум делам начнется в конце ноября в Апелляционном суде в Амстердаме.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2026

Тайский бокс. Известного российского спортсмена подозревают в создании ОПГ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2024

Футболист "Спартака", осужденный в Нидерландах за наркоторговлю, задержан в аэропорту в ОАЭ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 февраля 2024

Поль Погба дисквалифицирован на 4 года
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 февраля 2024

Умер лучший бомбардир львовских "Карпат"