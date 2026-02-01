x
01 февраля 2026
Пресса

Axios: США сообщили Ирану, что готовы к переговорам

время публикации: 01 февраля 2026 г., 22:13 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 22:19
Axios: США сообщили Ирану, что готовы к переговорам
AP Photo/Emrah Gurel

Как пишет Axios со ссылкой на официального американского представителя, администрация США задействовала несколько каналов, чтобы сообщить Ирану о готовности начать переговоры.

Согласно публикации, турецкие, египетские и катарские посредники ведут закулисную деятельность, чтобы организовать в ближайшие дни американо-иранскую встречу в Анкаре. Делегацию США должен возглавить специальный представитель президента Стивен Виткофф.

Фундаментом для усилий Катара, Турции и Египта стала успешная посредническая миссия этих стран по достижению перемирия в секторе Газы. В то же время неясно, согласится ли на переговоры Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

США концентрируют силы в регионе. В то же время 31 января Дональд Трамп заявил, что Иран ведет "серьезные" переговоры с Вашингтоном, и выразил надежду на то, что переговоры с Исламской Республикой приведут к приемлемым результатам.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани написал в X, что "вопреки атмосфере войны, искусственно раздуваемой в СМИ, формируются рамки для развития переговоров".

