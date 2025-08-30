x
Спорт

Расплата за удаление голкипера. "Ланс" обыграл "Брест"

Футбол
время публикации: 30 августа 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 08:46
Расплата за удаление голкипера. "Ланс" обыграл "Брест"
AP Photo/Daniel Cole

В стартовом матче третьего тура чемпионата Франции "Ланс" победил "Брест" 3:1.

"Ланс" четвертый раз подряд обыграл "Брест".

На 60-й минуте "Брест" вел в счете.

На 24-й минуте бывший форвард "Лиона" Мама Бальде вывел "Брест" вперед 0:1.

Игру "пиратов" сломало удаление голкипера Радослава Маецкого (арендованного "Брестом" у "Монако"). На 55-й минуте он снес Фофану. Удаление и пенальти.

Место в воротах гостей занял Грегуар Кудер.

На 60-й минуте Флориан Товен реализовал пенальти (споры, выяснение отношений, раздача желтых карточек и замена вратаря заняли 5 минут). Это его первый гол после возвращения в Лигу1. Товен пять лет играл в чемпионатах Мексики и Италии.

На 78-й минуте вратарь парировыал мяч после сильного удара с линии штрафной. Морган Гилавоги (он в прошлом сезоне на правах аренды играл за "Санкт-Паули") добил мяч в сетку 2:1.

На второй минуте компенсированного времени отличился Адриан Томассон.

Спорт
