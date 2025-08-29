x
29 августа 2025
29 августа 2025
Спорт

Жеребьевка Лиги Европы. Соперники "Маккаби"

Футбол
время публикации: 29 августа 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 14:43
Жеребьевка Лиги Европы. Соперники "Маккаби"
AP Photo/Darko Vojinovic

Состоялась жеребьевка основного этапа Лиги Европы.

Единственный израильский клуб - "Маккаби" (Тель-Авив) - был во второй корзине жеребьевки.

Список матчей "Маккаби":

Маккаби - Динамо (Загреб, Хорватия)

Астон Вилла (Бирмингем, Англия) - Маккаби

Маккаби - Лион (Франция)

ПАОК (Салоники, Греция) - Маккаби

Маккаби - Мидтьюланд (Дания)

Фрайбург (Германия) - Маккаби

Маккаби - Болонья (Италия)

Штутгарт (Германия) - Маккаби.

Даты матчей будут определены позже.

