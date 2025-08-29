Жеребьевка Лиги Европы. Соперники "Маккаби"
время публикации: 29 августа 2025 г., 14:43 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 14:43
Состоялась жеребьевка основного этапа Лиги Европы.
Единственный израильский клуб - "Маккаби" (Тель-Авив) - был во второй корзине жеребьевки.
Список матчей "Маккаби":
Маккаби - Динамо (Загреб, Хорватия)
Астон Вилла (Бирмингем, Англия) - Маккаби
Маккаби - Лион (Франция)
ПАОК (Салоники, Греция) - Маккаби
Маккаби - Мидтьюланд (Дания)
Фрайбург (Германия) - Маккаби
Маккаби - Болонья (Италия)
Штутгарт (Германия) - Маккаби.
Даты матчей будут определены позже.
