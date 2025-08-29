x
29 августа 2025
29 августа 2025
Спорт

Клубы заявили о нежелании играть против "Маккаби". УЕФА "Регламент этого не позволяет"

Футбол
УЕФА
время публикации: 29 августа 2025 г., 19:36 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 19:45
Клубы заявили о нежелании играть против "Маккаби". УЕФА "Регламент этого не позволяет"
AP Photo/Lynne Sladky

Сегодня состоялась жеребьевка основного этапа Лиги Европы.

Несколько клубов "прощупывали почву", не желая играть против тель-авивского "Маккаби", сообщает ONE со ссылкой на британское издание Times.

УЕФА дал понять, что регламент не позволяет "искусственного разведения во время жеребьевки".

В матчах основного этапа израильскому клубу предстоят игры против "Динамо" (Загреб), "Астон Виллы", "Мидтьюланда", ПАОКа, "Лиона", "Фрацбурга", "Болоньи" и "Штутгарта".

В статье отмечается, что официальных заявлений и запросов в УЕФА не поступало, но "Растет обеспокоенность из-за участия израильской команды в Лиге Европы".

Ранее Ассоциация футбольных тренеров Италии (AICA) и Футбольная ассоциация Норвегии призвали отстранить клубы и сборную Израиля от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА. Отметим, что сборные Италии и Норвегии - соперники израильтян по отборочному циклу чемпионата мира.

