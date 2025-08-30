Соболенко вышла в четвертый круг Открытого чемпионата США
время публикации: 30 августа 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 30 августа 2025 г., 08:15
В матче третьего круга Открытого чемпионата США американка Тейлор Таунсенд победила россиянку Мирру Андрееву 7:5, 6:2.
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко справилась с канадкой Лейлой Фернандес 6:3, 7:6.
Чешка Барбора Крейчикова одержала волевую победу над американкой Эммой Наварро 4:6, 6:4, 6:4.
Бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко проиграла американке Джессике Пегуле 1:6, 5:7. Чешка Маркета Вондрушова победила итальянку Жасмин Паолини 7:6, 6:1.
Елена Рыбакина (Казахстан) разгромила Эмму Радукану (Великобритания) 6:1, 6:2.
