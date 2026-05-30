Лука Дончич принимает участие в возвращении баскетбола в Рим
время публикации: 30 мая 2026 г., 10:32 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 10:32
Группа инвесторов Донни Нельсона выкупила баскетбольный клуб "Кремона". Лицензию клуба на участие в высшем дивизионе итальянского баскетбола используют для организации клуба в Риме.
Американские СМИ сообщают, что среди инвесторов и совладельцев нового клуба разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" и сборной Словении Лука Дончич.
В соцсетях баскетболист написал "Баскетбол возвращается в Рим".
Отметим, что НБА считает Рим одной из ключевых точек своего европейского проекта.
