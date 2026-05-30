Лука Дончич принимает участие в возвращении баскетбола в Рим

Баскетбол
время публикации: 30 мая 2026 г., 10:32 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 10:32
Лука Дончич принимает участие в возвращении баскетбола в Рим
AP Photo/Nate Billings

Группа инвесторов Донни Нельсона выкупила баскетбольный клуб "Кремона". Лицензию клуба на участие в высшем дивизионе итальянского баскетбола используют для организации клуба в Риме.

Американские СМИ сообщают, что среди инвесторов и совладельцев нового клуба разыгрывающий "Лос-Анджелес Лейкерс" и сборной Словении Лука Дончич.

В соцсетях баскетболист написал "Баскетбол возвращается в Рим".

Отметим, что НБА считает Рим одной из ключевых точек своего европейского проекта.

