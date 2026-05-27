НБА. "Оклахома-Сити" победил "Сан-Антонио"

В пятом матче финальной серии Западной конференции НБА "Оклахома-Сити Тендер" победил "Сан-Антонио Сперз" 127:114.

Счет в серии 3:2 в пользу действующего чемпиона.

MVP регулярного сезона (второй год подряд) Шай Гилджес-Александр набрал 32 очка.

Не входящий в стартовую пятерку "громовых" Алекс Карузо набрал 22 очка. Джаред Маккейн, впервые игравший в стартовом составе чемпиона в матче плэй-офф, набрал 20 очков.