НБА. "Оклахома-Сити" победил "Сан-Антонио"
время публикации: 27 мая 2026 г., 09:29 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 09:29
В пятом матче финальной серии Западной конференции НБА "Оклахома-Сити Тендер" победил "Сан-Антонио Сперз" 127:114.
Счет в серии 3:2 в пользу действующего чемпиона.
MVP регулярного сезона (второй год подряд) Шай Гилджес-Александр набрал 32 очка.
Не входящий в стартовую пятерку "громовых" Алекс Карузо набрал 22 очка. Джаред Маккейн, впервые игравший в стартовом составе чемпиона в матче плэй-офф, набрал 20 очков.
