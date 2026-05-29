Чемпионат Израиля по баскетболу. В тель-авивском дерби победил "Апоэль"
время публикации: 29 мая 2026 г., 09:04 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 09:04
В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Израиля по баскетболу "Апоэль" (Тель-Авив) разгромил "Маккаби" (Тель-Авив) 115:97.
"Желтые" выиграли первую четверть 27:26.
Первую половину матча выиграли "красные" 56:47.
После 30 минут 87:70.
Невероятный матч провел Ям Мадар (Апоэль) (41 + 5 передач).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 мая 2026