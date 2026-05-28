Чемпионат мира по хоккею. Канадцы и финны вышли в полуфинал

время публикации: 28 мая 2026 г., 19:46 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 19:46
В первых двух четвертьфиналах чемпионата мира по хоккею обошлись без сюрпризов.

Как и предсказывали эксперты, сборные Канады и Финляндии вышли в полуфинал.

Финляндия - Чехия 4:1

После первого периода 2:0, второго - 3:1.

Канада - США 4:0

После двух периодов 2:0. В третьем периоде канадцы дважды поразили пустые ворота.

Отразил 34 броска и совершил шутаут Джет Гривз.

