Чемпионат мира по хоккею. Канадцы и финны вышли в полуфинал

В первых двух четвертьфиналах чемпионата мира по хоккею обошлись без сюрпризов.

Как и предсказывали эксперты, сборные Канады и Финляндии вышли в полуфинал.

Финляндия - Чехия 4:1

После первого периода 2:0, второго - 3:1.

Канада - США 4:0

После двух периодов 2:0. В третьем периоде канадцы дважды поразили пустые ворота.

Отразил 34 броска и совершил шутаут Джет Гривз.