"Каролина" вышла в финал Кубка Стэнли
время публикации: 30 мая 2026 г., 08:36 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 08:36
В финале Кубка Стэнли встретятся "Каролина Харрикейнз" и "Вегас Голден Найтс".
В пятом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ "Каролина" разгромила "Монреаль Канадиенз" 6:1.
"Каролина" вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 2006 года.
После первого периода 3:0.
По 3 (1 + 2) очка набрали Тейлор Холл и Логан Станковен.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2026