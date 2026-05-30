x
30 мая 2026
|
последняя новость: 09:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 мая 2026
|
30 мая 2026
|
последняя новость: 09:23
30 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Каролина" вышла в финал Кубка Стэнли

Хоккей
НХЛ
время публикации: 30 мая 2026 г., 08:36 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 08:36
"Каролина" вышла в финал Кубка Стэнли
AP Photo/Karl DeBlaker

В финале Кубка Стэнли встретятся "Каролина Харрикейнз" и "Вегас Голден Найтс".

В пятом матче финальной серии Восточной конференции НХЛ "Каролина" разгромила "Монреаль Канадиенз" 6:1.

"Каролина" вышла в финал Кубка Стэнли впервые с 2006 года.

После первого периода 3:0.

По 3 (1 + 2) очка набрали Тейлор Холл и Логан Станковен.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. В полуфинал вышли норвежцы и швейцарцы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2026

Умер легендарный Клод Лемье
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Канадцы и финны вышли в полуфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 мая 2026

Чемпионат мира по хоккею. Перед началом четвертьфиналов фаворитом считаются канадцы