x
30 октября 2025
|
последняя новость: 08:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 октября 2025
|
30 октября 2025
|
последняя новость: 08:06
30 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евролига. "Олимпиакос" проиграл "Монако"

Баскетбол
время публикации: 30 октября 2025 г., 07:12 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 07:18
Евролига. "Олимпиакос" проиграл "Монако"
AP Photo/Ryan Sun

Завершился седьмой тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует ьель-авивский "Апоэль", одержавший 6 побед.

По 5 побед у "Жальгириса", "Панатинаикоса" и "Црвены Звезды".

"Маккаби" (2 победы) занимает 19-е (предпоследнее) место. Хуже только "Баскония" (1 победа).

В последнем матче тура "Олимпиакос" проиграл "Монако" 87:92.

27 oчков набрал форвард "Монако" Альфа Диалло.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 октября 2025

Евролига. "Апоэль" победил "Партизан" и лидирует
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 октября 2025

Баскетбол. Израильтянин Дэнни Вульф отправлен в фарм-клуб "Бруклин Нетс"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 октября 2025

Защитник "Далласа" задержан в аэропорту за попытку провоза марихуаны
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 октября 2025

"Милуоки" победил "Нью-Йорк". Результаты матчей НБА