Евролига. "Олимпиакос" проиграл "Монако"
время публикации: 30 октября 2025 г., 07:12 | последнее обновление: 30 октября 2025 г., 07:18
Завершился седьмой тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует ьель-авивский "Апоэль", одержавший 6 побед.
По 5 побед у "Жальгириса", "Панатинаикоса" и "Црвены Звезды".
"Маккаби" (2 победы) занимает 19-е (предпоследнее) место. Хуже только "Баскония" (1 победа).
В последнем матче тура "Олимпиакос" проиграл "Монако" 87:92.
27 oчков набрал форвард "Монако" Альфа Диалло.
