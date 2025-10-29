"Милуоки" победил "Нью-Йорк". Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА."Милуоки" победил "Нью-Йорк" 121:111.
Вашингтон Уизардс -Филадельфия Сиксерз 134:139 (овертайм)
Основное время 126:126.
"Дабл-даблы 30 +" совершили Тайрез Макси (39 + 10 передач) и 20--летний центровой "Вашингтона" Александр Сарр (31 + 11 подборов + 5 передач).
Адем Бона (Филадельфия) заблокировал 4 броска в четвертой четверти, 1 - в овертайме.
В первой половине матча столичная команда вела в счете с отрывом в 16 очков.
Ма йами Хит - Шарлотт Хорнетс 144:117Хайме Хакес-младший набрал 28 очков (20 - в первой половине матча).
Милуоки Бакс - Нью-Йорк Никс 121:111
Лидер "Милуоки" Яннис Адектокунбо набрал 37 очков, сделал 8 подборов и 7 передач.
Первую четверть гости выиграли 71:59.
Лидер "Никс" Джайлен Брунсон набрал 36 очков.
Оклахома-Сити Тендер - Сакраменто Кингз 107:101
Лидер хозяев Шай Гилджес-Александр набрал 31 очко и сделал 9 подборов.
Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Клпперс 98:79