Защитник "Далласа" задержан в аэропорту за попытку провоза марихуаны

Защитник "Даллас Мэверикс" Брэндон Уилльямс арестован в аэропорту Далласа за попытку пронести 1.3 унции марихуаны (примерно 36-37 гр), сообщает alldlls.com.

Внутри чемодана был обнаружен черный контейнер с подозрительным веществом.

Брэндон Уилльямс выступает за "Даллас" с 2023 года. Ранее он выступал за "Портленд Трэйл Блэйзерс".