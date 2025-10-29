x
29 октября 2025
Спорт

Защитник "Далласа" задержан в аэропорту за попытку провоза марихуаны

время публикации: 29 октября 2025 г., 14:29 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 14:29
Защитник "Далласа" задержан в аэропорту за попытку провоза марихуаны
AP Photo/Godofredo A. Vásquez

Защитник "Даллас Мэверикс" Брэндон Уилльямс арестован в аэропорту Далласа за попытку пронести 1.3 унции марихуаны (примерно 36-37 гр), сообщает alldlls.com.

Внутри чемодана был обнаружен черный контейнер с подозрительным веществом.

Брэндон Уилльямс выступает за "Даллас" с 2023 года. Ранее он выступал за "Портленд Трэйл Блэйзерс".

