Защитник "Далласа" задержан в аэропорту за попытку провоза марихуаны
время публикации: 29 октября 2025 г., 14:29 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 14:29
Защитник "Даллас Мэверикс" Брэндон Уилльямс арестован в аэропорту Далласа за попытку пронести 1.3 унции марихуаны (примерно 36-37 гр), сообщает alldlls.com.
Внутри чемодана был обнаружен черный контейнер с подозрительным веществом.
Брэндон Уилльямс выступает за "Даллас" с 2023 года. Ранее он выступал за "Портленд Трэйл Блэйзерс".
