x
31 декабря 2025
|
последняя новость: 11:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 декабря 2025
|
31 декабря 2025
|
последняя новость: 11:00
31 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Барселона" проиграла "Монако". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 31 декабря 2025 г., 10:42 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 10:42
"Барселона" проиграла "Монако". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Bonnie Ryan

Состоялись матчи девятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Монако" в гостях разгромил "Барселону" 90:74.

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Париж (Франция) 94:89

Вторую половину хозяева выиграли 53:43.

Глинн Уотсон (АСВЕЛ) набрал 28 очков.

Барселона (испания) - Монако (Франция) 74:90

Валенсия (Испания) - Партизан (Белград, Сербия) 86:73

Последнюю четверть испанцы выиграли 21:10.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 декабря 2025

Евролига. "Апоэль" проиграл "Жальгирису"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2025

Возвращение Адетокунбо. Сенсационная победа "Юты". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2025

Достижение Рассела Уэстбрука. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 декабря 2025

НБА. Данни Вульф набрал 11 очков. "Бруклин" победил "Миннесоту"