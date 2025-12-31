"Барселона" проиграла "Монако". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 31 декабря 2025 г., 10:42 | последнее обновление: 31 декабря 2025 г., 10:42
Состоялись матчи девятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Монако" в гостях разгромил "Барселону" 90:74.
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Париж (Франция) 94:89
Вторую половину хозяева выиграли 53:43.
Глинн Уотсон (АСВЕЛ) набрал 28 очков.
Барселона (испания) - Монако (Франция) 74:90
Валенсия (Испания) - Партизан (Белград, Сербия) 86:73
Последнюю четверть испанцы выиграли 21:10.
Ссылки по теме