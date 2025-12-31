Футбол. Гол защитника "Маккаби". Исторический успех Танзании. Результаты матчей КАН

Состоялись матчи третьего тура Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Марокко.

Итоговое положение в группе С. Нигерия 9 очков, Тунис 4, Танзания 2, Уганда 1.

Итоговое положение в группе D. Сенегал, Демократическая республика Конго по 7 очков, Бенин 3, Ботсвана 0.

Танзания - Тунис 1:1

Этот результат оставил без плэй-офф сборную Анголы.

Сборная Танзании стала первой командой, вышедшей в плэй-офф КАН, набрав всего 2 очка. "Звезды Килиманджаро" впервые вышли в плэй-офф турнира.

Тунисцы владели большим преимуществом. В первом тайме мог забить Исмаэль Гарби (Аугсбург). Мяч после его удара попал в штангу. На 43-й минуте он реализовал пенальти.

На 48-й минуте Фейсал Салум (Азам) сравнял счет.

Уганда - Нигерия 1:3

Фаворит без проблем разобрался с аутсайдером.

Бенин - Сенегал 0:3

Первый гол забил защитник хайфского "Маккаби" Абдулайе Сек.

Ботсвана - Демократическая республика Конго 0:3