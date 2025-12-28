Возвращение Адетокунбо. Сенсационная победа "Юты". Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" в гостях победил "Чикаго" 112:103.
Чикаго Булз - Милуоки Бакс 103:112
Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо вернулся после 8-матчевого отсутствия и набрал 29 очков.
Хьюстон Рокетс - Кливленд Кавальерз 117:100
"Рокетс" одержал вторую победу подряд.
Кевин Дюрант (Хьюстон) набрал 30 очков.
Маккаби Хит - Индиана Пэйсерз 142:116
Четвертую четверть хозяева выиграли 44:22.
Сан-Антони Сперз - Юта Джаз 114:127
Прервалась серия "шпор" из 8 побед.
