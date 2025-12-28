x
28 декабря 2025
Спорт

Возвращение Адетокунбо. Сенсационная победа "Юты". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 28 декабря 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 11:45
Возвращение Адетокунбо. Сенсационная победа "Юты". Результаты матчей НБА
AP Photo/Nam Y. Huh

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" в гостях победил "Чикаго" 112:103.

Чикаго Булз - Милуоки Бакс 103:112

Лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо вернулся после 8-матчевого отсутствия и набрал 29 очков.

Хьюстон Рокетс - Кливленд Кавальерз 117:100

"Рокетс" одержал вторую победу подряд.

Кевин Дюрант (Хьюстон) набрал 30 очков.

Маккаби Хит - Индиана Пэйсерз 142:116

Четвертую четверть хозяева выиграли 44:22.

Сан-Антони Сперз - Юта Джаз 114:127

Прервалась серия "шпор" из 8 побед.

Спорт
