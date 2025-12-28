Достижение Рассела Уэстбрука. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Орландо" одолел "Денвер" 127:126.

Сакраменто Кингз - Даллас Мэверикс 113:107

Рассел Уэстбрук набрал 21 очко, сделал 5 подборов и 9 передач. Он вышел на седьмое место в истории НБА по передачам - 10149. Уэстбрук обошел Мэджика Джонсона (10141).

"Короли" одержали третью победу в последних 13 играх.

Нью-Орлеан Пеликанз - Финикс Санз 114:123

Орландо Мэджик - Денвер Наггетс 127:126

Энтони Блэк (Орландо) установил личный рекорд результативности, набрав 38 очков.

Десмонд Бейн за 7 секунд до конца матча забросил 2 штрафных, в том числе победный.

Лидер "Денвера" Николас Йокич совершил 180-й трипл-дабл в карьере и 16-й в этом сезоне (34 + 21 подбор + 12 передач).

Атланта Хоукс - Нью-Йорк Никс 125:128

Великолепный матч провели лидеры "Никс" Карл-Энтони Таунс (36 + 16 подборов) (лучший матч в сезоне) и Джален Брунсон (34).

"Атланта" потерпела шестое поражение подряд и пятое подряд - дома.