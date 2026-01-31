"Апоэль" на третьем месте. Результаты матчей Евролиги
Завершился двадцать пятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Фенербахче" (17 побед в 24 матчах).
Тель-авивский "Апоэль" на третьем месте (16 побед в 24 матчах).
"Маккаби" на 14-м месте (10 побед).
Монако (Франция) - Виртус (Болонья, Италия) 82:84
В последней четверти гости вели 81:73 и едва не упустили преимущество.
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Дубай (ОАЭ) 95:92
В конце четвертой четверти сербы вели в счете 95:85.
Самый результативный игрок матча - центровой "Дубая" Мфионду Кабенгеле (24 + 8 подборов + 5 передач).
Баскония (Витория, Испания) - Жальгирис (Каунас, Литва) 102:91
Форвард "Жальгириса" Сильвен Франсиско набрал 30 очков и сделал 5 передач.
АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 78:79
Последнюю четверть хозяева выиграли 32:24.
В конце матча гости вели 77:70. АСВЕЛ едва не отыгрался.