"Апоэль" на третьем месте. Результаты матчей Евролиги

Завершился двадцать пятый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует "Фенербахче" (17 побед в 24 матчах).

Тель-авивский "Апоэль" на третьем месте (16 побед в 24 матчах).

"Маккаби" на 14-м месте (10 побед).

Монако (Франция) - Виртус (Болонья, Италия) 82:84

В последней четверти гости вели 81:73 и едва не упустили преимущество.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Дубай (ОАЭ) 95:92

В конце четвертой четверти сербы вели в счете 95:85.

Самый результативный игрок матча - центровой "Дубая" Мфионду Кабенгеле (24 + 8 подборов + 5 передач).

Баскония (Витория, Испания) - Жальгирис (Каунас, Литва) 102:91

Форвард "Жальгириса" Сильвен Франсиско набрал 30 очков и сделал 5 передач.

АСВЕЛ (Лион - Виллербан, Франция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 78:79

Последнюю четверть хозяева выиграли 32:24.

В конце матча гости вели 77:70. АСВЕЛ едва не отыгрался.