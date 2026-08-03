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Источники в Газе: вспышка ветрянки в лагерях для перемещенных лиц, заболели тысячи детей

Инфекции
Газа
время публикации: 03 августа 2026 г., 16:12 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 16:14
Источники в Газе: вспышка ветрянки в лагерях для перемещенных лиц, заболели тысячи детей
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Источники в Газе: вспышка ветрянки в лагерях для перемещенных лиц, заболели тысячи детей
Dr. Erskine Palmer/CDC via AP

Министерство здравоохранения Газы (структура, подконтрольная ХАМАСу) сообщает о множестве случаев ветряной оспы, которая распространяется в лагерях перемещенных лиц на территории сектора. Вспышка заболеваемости усугубляется жарой, нехваткой воды и проблемами с гигиеной.

По данным медиков, с начала года в секторе Газы зарегистрировано около 53 тысяч случаев ветряной оспы, при этом наиболее значительный рост заболеваемости пришелся на июнь и июль, когда каждые недели регистрировали свыше десяти тысяч случаев. Самый высокий процент заражений зафиксирован в Хан-Юнисе.

Специалисты опасаются, что вспышка ветрянки станет предвестницей других заболеваний в лагерях для перемещенных лиц, учитывая продолжающиеся сложные санитарные условия.

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