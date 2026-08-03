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Израиль

Орит Струк и Бецалель Смотрич призывают пересмотреть план Совета мира по Газе

Газа
Бецалель Смотрич
Мирные соглашения
Правительство
Военно-политический кабинет
время публикации: 03 августа 2026 г., 16:40 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 16:48
Орит Струк и Бецалель Смотрич призывают пересмотреть план Совета мира по Газе
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Орит Струк и Бецалель Смотрич призывают пересмотреть план Совета мира по Газе
Sraya Diamant/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич и министр по делам поселений Орит Струк направили премьер-министру Биньямину Нетаниягу срочное письмо с требованием немедленно остановить ввод международных сил в сектор Газы и пересмотреть соглашение, разрабатываемое при посредничестве Совета мира. Они также потребовали срочно созвать военно-политический кабинет для обсуждения этого вопроса, сообщает "А-Йом".

В своем обращении они подчеркивают, что решение кабинета министров, утвердившего развертывание международных сил Совета мира в секторе Газы, было принято на основании данных, которые отличались от впоследствие опубликованной "дорожной карты" соглашения. Обнародованный Советом мира после утверждения решения кабинета министров документ существенно отличается от варианта, представленного министрам, и не обеспечивает выполнение заявленных целей войны.

В письме говорится, что опубликованный план не предусматривает полного разоружения сектора Газы. По утверждению Смотрича и Струк, вооружение и туннели не будут уничтожены или вывезены из сектора, а перейдут под контроль новой арабской структуры – Национального комитета по управлению Газой (NCAG). Кроме того, министры отмечают, что документ предусматривает постепенный вывод израильских войск одновременно с процессом разоружения, тогда как, по их словам, ранее кабинет исходил из того, что вывод ЦАХАЛа возможен только после полного разоружения.

Еще одним предметом критики министров стало предполагаемое распространение законодательства Палестинской администрации на сектор Газы. По их мнению, это позволит сохранить механизмы выплат лицам, осужденным за террористическую деятельность, и создаст возможность для продолжения финансирования ХАМАС.

Смотрич и Струк также подвергли критике роль международных сил (ISF). По их утверждению, вместо содействия разоружению они будут выполнять функции буферного механизма между ЦАХАЛом и новой арабской администрацией, а также контролировать действия израильской армии. Кроме того, министры выразили обеспокоенность созданием Международной комиссии по проверке (IVC), состав которой пока не определен.

Авторы послания подчеркивают, что соглашение, вопреки обещаниям, не обуславливает восстановление сектора Газы с его разоружением, не предусматривает эффективного контроля за ввозом строительных материалов двойного назначения и, по их мнению, фактически рассматривает создание палестинского государства как одну из политических целей урегулирования. В связи с этим они призвали премьер-министра официально отклонить нынешнюю редакцию документа и не допускать ввода международных сил до его существенной переработки.

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