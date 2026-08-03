Австралия выиграла Игры Содружества: 171 медаль и пять главных достижений Глазго

В Глазго завершились XXIII Игры Содружества. В соревнованиях участвовали спортсмены из 74 стран и территорий, разыгравшие награды в 215 дисциплинах десяти видов спорта.

Медальный зачет с огромным преимуществом выиграла Австралия, завоевавшая 171 награду: 70 золотых, 45 серебряных и 56 бронзовых. Англия стала второй со 110 медалями, Канада – третьей с 62. Индия и хозяйка турнира Шотландия получили по 39 наград, но индийцы заняли четвертое место благодаря большему числу золотых медалей – 13.

Одной из главных звезд Игр стала валлийская велогонщица Эмма Финукейн. Она первой среди спринтеров завоевала четыре золотые медали на одних Играх Содружества, победив в командном и индивидуальном спринте, гите на 1000 метров и кейрине.

Южноафриканский пловец Чад ле Кло стал самым титулованным спортсменом в истории Игр Содружества. Бронза в комбинированной эстафете 4×100 метров стала его 21-й наградой на пяти Играх: в его активе семь золотых, пять серебряных и девять бронзовых медалей.

Камерунец Эммануэль Эсеме выиграл бег на 100 метров за 9,83 секунды. Он установил рекорды Игр Содружества и Камеруна и поднялся на третье место в списке самых быстрых африканских спринтеров в истории.

Шотландская параатлетка Мелани Вудс победила в гонках на колясках на 400 и 1500 метров в классе T54. Финал на 1500 метров пришлось проводить повторно после аннулирования первого забега из-за падения спортсменок. Вудс выиграла обе гонки и получила приз Дэвида Диксона как лучшая спортсменка Игр.

Еще один возрастной рекорд установила Луиза Хоскинс. В 76 лет австралийка стала самой возрастной чемпионкой Игр в Глазго, выиграв вместе с Сереной Боннелл соревнования по парабоулзу среди женских пар.

Израиль в Играх Содружества не участвовал. Страна не входит в Содружество наций и отсутствует в перечне 74 национальных и территориальных ассоциаций Commonwealth Sport.

Следующие Игры Содружества пройдут в 2030 году в индийском Ахмадабаде.