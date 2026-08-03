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Спорт

Скандал в MLS: "Смерть Израилю", за голом Дора Тургемана последовала потасовка

Футбол
время публикации: 03 августа 2026 г., 06:43 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 06:43
Скандал в MLS: "Смерть Израилю", за голом Дора Тургемана последовала потасовка
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Дор Тургеман
AP Photo/John Amis

Израильский нападающий Дор Тургеман забил за "Нью-Инглэнд Революшн" в выездном матче регулярного чемпионата MLS против "Монреаля". Встреча завершилась со счетом 2:2.

Гости вели 2:0 после голов Карлеса Хиля и Тургемана, однако во втором тайме "Монреаль" отыгрался благодаря мячам Брайана Веры и Принса Овусу.

Празднование гола израильского футболиста вызвало конфликт на поле. Вратарь "Монреаля" толкнул Тургемана, после чего между игроками произошла потасовка.

По данным Ynet, с трибуны перед этим звучали крики "Смерть Израилю". Тургеман намеренно направился праздновать гол к этому сектору. После матча он заявил, что не жалеет о своем поступке и в такой же ситуации вновь сделал бы то же самое.

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