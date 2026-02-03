Евролига. "Маккаби" победил "Партизан"
В матче двадцать шестого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" одолел "Партизан" 95:93.
Сегодняшнее противостояние Тель-Авив - Белград завершилось со счетом 1:1 ("Апоэль" проиграл "Црвене Звезде").
Пoсле 10 минут 27:21.
Первую половину матча выиграли сербы 50:48.
После 30 минут впереди "Маккаби" 75:74.
На последней минуте была ничья 93:93.
По 21 очку набрали баскетболисты "Маккаби" Джимми Кларк (+ 4 передачи) и Габриэль Лундберг (+ 4 подбора + 5 передач). .
