03 февраля 2026
03 февраля 2026
03 февраля 2026
Спорт

Евролига. "Маккаби" победил "Партизан"

Баскетбол
время публикации: 03 февраля 2026 г., 23:19 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 23:25
Евролига. "Маккаби" победил "Партизан"
AP Photo/Jae C. Hong

В матче двадцать шестого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" одолел "Партизан" 95:93.

Сегодняшнее противостояние Тель-Авив - Белград завершилось со счетом 1:1 ("Апоэль" проиграл "Црвене Звезде").

Пoсле 10 минут 27:21.

Первую половину матча выиграли сербы 50:48.

После 30 минут впереди "Маккаби" 75:74.

На последней минуте была ничья 93:93.

По 21 очку набрали баскетболисты "Маккаби" Джимми Кларк (+ 4 передачи) и Габриэль Лундберг (+ 4 подбора + 5 передач). .

