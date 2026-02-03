x
Экономика

Объединение молочных фермеров приостановило забастовку

время публикации: 03 февраля 2026 г., 21:35
Photo by Yossi Aloni/Flash90

Главы объединения молочных фермеров согласились удовлетворить просьбу министра сельского хозяйства Ави Дихтера и прекратить забастовку, в рамках которой фермеры сократили поставки молока на молокозаводы.

Напомним, что утром во вторник часть торговых сетей ограничила количество молока и молочных продуктов, которые можно было покупать за один раз.

В объединении сообщили, что продолжат борьбу за отмену реформы молочного хозяйства, и что запланированная на среду, 4 февраля, акция протеста у Кнессета состоится, однако забастовка временно приостановлена, чтобы позволить исчерпать другие методы работы.

После начала забастовки министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что намерен подписать в ближайшие дни указ об отмене пошлин на молочном рынке на длительный период времени.

