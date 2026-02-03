Medtronick покупает за $585 млн израильский медицинский стартап, возглавляемый иранцем

Американо-ирландская корпорация по производству медицинского оборудования Medtronic объявила сегодня о намерении реализовать опцион и приобрести израильскую стартап-компанию Cathworks.

Стоимость сделки – 585 миллионов долларов наличными. Сумма может увеличиться до 1 миллиарда долларов по достижении определенных результатов.

В 2022 году Medtronic инвестировал в Cathworks 75 миллионов долларов и получила права на маркетинг продуктов компании в США, Израиле и Японии, а также опцион на покупку компании.

Cathworks, основанная в 2013 году, разрабатывает неинвазивную систему для диагностики риска сердечных заболеваний, основанную на вычислительной модели, извлекаемой из рентгеновских снимков.

Модель разрабатывалась в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве Гаем и доктором Ифат Левиа и профессором Раном Корновски. Генеральным директором компании является ирано-американец Рамин Мусави. Штат компании составляет около 100 человек, из которых около половины работают в Израиле, а вторая половина – в США.