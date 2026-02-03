x
03 февраля 2026
|
последняя новость: 23:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2026
|
03 февраля 2026
|
последняя новость: 23:31
03 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Medtronick покупает за $585 млн израильский медицинский стартап, возглавляемый иранцем

Экзит
Медтек
время публикации: 03 февраля 2026 г., 22:40 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 22:42
Medtronic покупает медицинский израильский стартап за $585 млн
AP Photo/Toby Talbot

Американо-ирландская корпорация по производству медицинского оборудования Medtronic объявила сегодня о намерении реализовать опцион и приобрести израильскую стартап-компанию Cathworks.

Стоимость сделки – 585 миллионов долларов наличными. Сумма может увеличиться до 1 миллиарда долларов по достижении определенных результатов.

В 2022 году Medtronic инвестировал в Cathworks 75 миллионов долларов и получила права на маркетинг продуктов компании в США, Израиле и Японии, а также опцион на покупку компании.

Cathworks, основанная в 2013 году, разрабатывает неинвазивную систему для диагностики риска сердечных заболеваний, основанную на вычислительной модели, извлекаемой из рентгеновских снимков.

Модель разрабатывалась в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве Гаем и доктором Ифат Левиа и профессором Раном Корновски. Генеральным директором компании является ирано-американец Рамин Мусави. Штат компании составляет около 100 человек, из которых около половины работают в Израиле, а вторая половина – в США.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook