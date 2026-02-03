Глобальный сбой в работе ChatGPT

Пользователи по всему миру сообщают о масштабных технических проблемах при работе с ChatGPT. Среди основных жалоб – невозможность войти в аккаунт, сбои при отправке запросов и исчезновение истории чатов.

Компания OpenAI подтвердила наличие проблем и заявила, что работает над восстановлением работоспособности сервиса. Причины сбоя и предполагаемые сроки устранения неполадок пока не уточняются.