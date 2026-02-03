Глобальный сбой в работе ChatGPT
время публикации: 03 февраля 2026 г., 23:22 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 23:24
Пользователи по всему миру сообщают о масштабных технических проблемах при работе с ChatGPT. Среди основных жалоб – невозможность войти в аккаунт, сбои при отправке запросов и исчезновение истории чатов.
Компания OpenAI подтвердила наличие проблем и заявила, что работает над восстановлением работоспособности сервиса. Причины сбоя и предполагаемые сроки устранения неполадок пока не уточняются.
