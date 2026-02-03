x
03 февраля 2026
|
последняя новость: 23:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2026
|
03 февраля 2026
|
последняя новость: 23:31
03 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Глобальный сбой в работе ChatGPT

ИИ
Технологии
время публикации: 03 февраля 2026 г., 23:22 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 23:24
Глобальный сбой в работе ChatGPT
AP Photo/Richard Drew

Пользователи по всему миру сообщают о масштабных технических проблемах при работе с ChatGPT. Среди основных жалоб – невозможность войти в аккаунт, сбои при отправке запросов и исчезновение истории чатов.

Компания OpenAI подтвердила наличие проблем и заявила, что работает над восстановлением работоспособности сервиса. Причины сбоя и предполагаемые сроки устранения неполадок пока не уточняются.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Наука и Хайтек // 18 ноября 2025

Глобальный сбой Cloudflare: компания выясняет причины неполадок
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 октября 2025

Глобальный сбой на облачной платформе AWS парализовал множество онлайн сервисов
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 июня 2025

Произошел масштабный сбой в работе облачных сервисов Google