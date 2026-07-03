Манзамби и Эмболо установили рекорды сборной Швейцарии

Швейцарцы вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, победив сборную Алжира 2:0.

Йоан Манзамби стал самым молодым игроком с пятью результативными действиями на одном чемпионате мира (20 лет 261 день)

В четырех матчах он забил три гола и сделал две результативные передачи. Это по данным статистического сервиса Opta, который ведет сбор данных с 1966 года.

На самом деле рекордсменом является Пеле, который в 1958 году в 4 матчах сделал 7 результативных действий. Тогда Пеле было 18 лет.

Тем не менее, Манзамби является рекордсменом сборной Швейцарии.

Счет в матче открыл Бриль Эмболо, который стал первым швейцарцем, забившим больше одного гола в матчах двух чемпионатов мира.