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Спорт

Манзамби и Эмболо установили рекорды сборной Швейцарии

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 03 июля 2026 г., 12:25 | последнее обновление: 03 июля 2026 г., 12:31
Манзамби и Эмболо установили рекорды сборной Швейцарии
AP Photo/Nick Didlick

Швейцарцы вышли в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, победив сборную Алжира 2:0.

Йоан Манзамби стал самым молодым игроком с пятью результативными действиями на одном чемпионате мира (20 лет 261 день)

В четырех матчах он забил три гола и сделал две результативные передачи. Это по данным статистического сервиса Opta, который ведет сбор данных с 1966 года.

На самом деле рекордсменом является Пеле, который в 1958 году в 4 матчах сделал 7 результативных действий. Тогда Пеле было 18 лет.

Тем не менее, Манзамби является рекордсменом сборной Швейцарии.

Счет в матче открыл Бриль Эмболо, который стал первым швейцарцем, забившим больше одного гола в матчах двух чемпионатов мира.

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