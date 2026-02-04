Дени Авдия стал первым израильтянином, который примет участие в Матче всех звезд НБА
Форвард "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дени Авдия станет первым израильтянином, который примет участие в Матче всех звезд НБА.
Он был выбран в числе 24 баскетболистов, которые сыграют в этом матче.
Матч всех звезд НБА состоится 15 февраля в Лос-Анджелесе.
Дени Авдия станет одним из 7 запасных игроков команды Западной конференции.
Он включен в команду по результатам голосования тренеров команд Западной конференции.
