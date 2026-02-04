x
Спорт

Дени Авдия стал первым израильтянином, который примет участие в Матче всех звезд НБА

время публикации: 04 февраля 2026 г., 09:19 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 09:19
Дени Авдия стал первым израильтянином, который примет участие в Матче всех звезд НБА
AP Photo/Frank Franklin II

Форвард "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дени Авдия станет первым израильтянином, который примет участие в Матче всех звезд НБА.

Он был выбран в числе 24 баскетболистов, которые сыграют в этом матче.

Матч всех звезд НБА состоится 15 февраля в Лос-Анджелесе.

Дени Авдия станет одним из 7 запасных игроков команды Западной конференции.

Он включен в команду по результатам голосования тренеров команд Западной конференции.

