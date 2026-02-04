Обмен в НБА. Джеймс Харден переходит в "Кливленд"

"Лос-Анджелес Клипперс" и "Кливленд Кавальерз" согласовали обмен.

В клуб из Огайо переходит 11-кратный участник Матчей всех звезд НБА Джеймс Харден.

Он в этом сезоне был одним из ключевых игроков "Клипперс" - 25.4 очка в среднем за матч.

В Лос-Анджелес отправится разыгрывающий Дариус Гарлэнд.

Также "Клипперс" получат право выбора во втором раунде драфта 2026 года.