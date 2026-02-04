x
04 февраля 2026
|
последняя новость: 21:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 февраля 2026
|
04 февраля 2026
|
последняя новость: 21:00
04 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Обмен в НБА. Джеймс Харден переходит в "Кливленд"

Баскетбол
НБА
Знаменитые спортсмены
время публикации: 04 февраля 2026 г., 19:44 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 19:44
Обмен в НБА. Джеймс Харден переходит в "Кливленд"
AP Photo/David Zalubowski

"Лос-Анджелес Клипперс" и "Кливленд Кавальерз" согласовали обмен.

В клуб из Огайо переходит 11-кратный участник Матчей всех звезд НБА Джеймс Харден.

Он в этом сезоне был одним из ключевых игроков "Клипперс" - 25.4 очка в среднем за матч.

В Лос-Анджелес отправится разыгрывающий Дариус Гарлэнд.

Также "Клипперс" получат право выбора во втором раунде драфта 2026 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 февраля 2026

НБА. "Бруклин" с израильтянами в составе проиграл "Лос-Анджелес Лейкекрс"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 февраля 2026

НБА. "Портленд" без Дени Авдии проиграл "Финиксу"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 февраля 2026

"Реал" проиграл в Афинах. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 февраля 2026

Дени Авдия стал первым израильтянином, который примет участие в Матче всех звезд НБА