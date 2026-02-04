x
04 февраля 2026
Спорт

Чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Хорватии

время публикации: 04 февраля 2026 г., 10:37 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 10:37
AP Photo/Vincent Thian

В Фуншале, Португалия, продолжается чемпионат Европы по водному поло.

Израильтянки проиграли сборной Хорватии 11:15.

В матче за седьмое место сборная Израиля сыграет с командой Франции.

В финале встретятся сборные Венгрии и Нидерландов.

В матче за бронзовые медали сыграют команды Греции и Италии.

