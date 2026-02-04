В Фуншале, Португалия, продолжается чемпионат Европы по водному поло.

Израильтянки проиграли сборной Хорватии 11:15.

В матче за седьмое место сборная Израиля сыграет с командой Франции.

В финале встретятся сборные Венгрии и Нидерландов.

В матче за бронзовые медали сыграют команды Греции и Италии.