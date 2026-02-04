Чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Хорватии
время публикации: 04 февраля 2026 г., 10:37 | последнее обновление: 04 февраля 2026 г., 10:37
В Фуншале, Португалия, продолжается чемпионат Европы по водному поло.
Израильтянки проиграли сборной Хорватии 11:15.
В матче за седьмое место сборная Израиля сыграет с командой Франции.
В финале встретятся сборные Венгрии и Нидерландов.
В матче за бронзовые медали сыграют команды Греции и Италии.
