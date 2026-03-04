Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне победили сборные Болгарии и Турции
В Гонконге начался юниорский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3А (спортсмены до 18 лет).
В нем участвуют сборные Болгарии (вылетела из 2В в прошлом году). Турции, Израиля, Гонконга, Новой Зеландии и Узбекистана.
В первом матче израильтяне победили сборную Болгарии 9:5, во втором - Турции 6:5.
Завтра сборная Израиля сыграет с хозяевами турнира.
