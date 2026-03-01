Голевые передачи Хьюзов. Шутаут Форсберга. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Монреаль" разгромил "Вашингтон" 6:2.
Сент-Луис Блюз - Нью-Джерси Дэвилз 1:3
Люк и Джек Хьюзв делали по 1 результативной передаче.
Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэк Хоукс 3:1
Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк айлендерс 3:4 (овертайм)
Каролина Харрикейнз - Детройт Ред Уингз 5:2
Лос-Анджелес Кингз - Калгари Флэймз 2:0
Антон Форсберг отразил 29 бросков и сделал второй шутаут в сезоне.
Монреаль Канадиенз - Вашингтон Кэпиталз :2
Тампа-Бей Лайтнинг - Баффало Сейбрз 2:6
На 16-й минуте счет был 4:0.
Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторз 2:5
Даллас Старз - Нешвилл Прэдейторз 3:2 (овертайм)
Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 5:1
