01 марта 2026
Спорт

Голевые передачи Хьюзов. Шутаут Форсберга. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 01 марта 2026 г., 09:13 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 09:13
Голевые передачи Хьюзов. Шутаут Форсберга. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Frank Franklin II

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Монреаль" разгромил "Вашингтон" 6:2.

Сент-Луис Блюз - Нью-Джерси Дэвилз 1:3

Люк и Джек Хьюзв делали по 1 результативной передаче.

Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэк Хоукс 3:1

Коламбус Блю Джекетс - Нью-Йорк айлендерс 3:4 (овертайм)

Каролина Харрикейнз - Детройт Ред Уингз 5:2

Лос-Анджелес Кингз - Калгари Флэймз 2:0

Антон Форсберг отразил 29 бросков и сделал второй шутаут в сезоне.

Монреаль Канадиенз - Вашингтон Кэпиталз :2

Тампа-Бей Лайтнинг - Баффало Сейбрз 2:6

На 16-й минуте счет был 4:0.

Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторз 2:5

Даллас Старз - Нешвилл Прэдейторз 3:2 (овертайм)

Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 5:1

Спорт
