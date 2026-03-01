Чемпионат мира по хоккею. Эстонки разгромили сборную Израиля

В Кохтла-Ярве, Эстония, продолжается женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В.

В матче второго тура эстонки разгромили сборную Израиля 4:1.

По броскам 43:23 в пользу хозяек.

После двух периодов счет был 1:1.

Единственный гол в ворота хозяек забила Лиор Лешем (она забила 7 голов в двух матчах).