Чемпионат мира по хоккею. Эстонки разгромили сборную Израиля
время публикации: 01 марта 2026 г., 18:24 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 18:24
В Кохтла-Ярве, Эстония, продолжается женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В.
В матче второго тура эстонки разгромили сборную Израиля 4:1.
По броскам 43:23 в пользу хозяек.
После двух периодов счет был 1:1.
Единственный гол в ворота хозяек забила Лиор Лешем (она забила 7 голов в двух матчах).
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2026
