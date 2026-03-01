x
01 марта 2026
|
последняя новость: 19:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 марта 2026
|
01 марта 2026
|
последняя новость: 19:00
01 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Эстонки разгромили сборную Израиля

Хоккей
время публикации: 01 марта 2026 г., 18:24 | последнее обновление: 01 марта 2026 г., 18:24
Чемпионат мира по хоккею. Эстонки разгромили сборную Израиля
AP Photo/Kevin Ng

В Кохтла-Ярве, Эстония, продолжается женский чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3В.

В матче второго тура эстонки разгромили сборную Израиля 4:1.

По броскам 43:23 в пользу хозяек.

После двух периодов счет был 1:1.

Единственный гол в ворота хозяек забила Лиор Лешем (она забила 7 голов в двух матчах).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2026

Голевые передачи Хьюзов. Шутаут Форсберга. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 марта 2026

Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки разгромили сборную Сингапура
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 февраля 2026

Победный гол Чикрана. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 27 февраля 2026

Результаты матчей НХЛ