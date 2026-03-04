x
04 марта 2026
Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки победили сборную Филиппин

Хоккей
время публикации: 04 марта 2026 г., 06:34
Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки победили сборную Филиппин
AP Photo/Gregory Bull

В Кохтла-Ярве, Эстония, продолжается женский чемпионат мира в дивизионе 3В.

В третьем туре израильтянки победили сборную Филиппин 3:1.

Положение после трех туров: Эстония 9 очков, Израиль, Босния и Герцеговина по 6, Филиппины, ЮАР по 3, Сингапур 0.

Из дивизиона 3А в дивизион 3 В вылетела сборная Болгарии. В дивизион 2В поднялась сборная Румынии.

