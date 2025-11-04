Умер старейший олимпийский чемпион Шарль Кост, ему был 101 год

На этой неделе стало известно, что 30 октября в возрасте 101 года умер знаменитый в прошлом французский велогонщик Шарль Кост – олимпийский чемпион 1948 года, который был старейшим из живших олимпийских чемпионов.

О его смерти объявила министр спорта Франции Марина Феррари.

Шарль Кост стал чемпионом Олимпиады 1948 года, проходившей в Лондоне, в командной гонке преследования на треке. В золотом составе Лондона-1948 рядом с Костом выступали Пьер Адам, Серж Блюссон и Фернан Деканали. В послевоенные годы он также выиграл престижную индивидуальную гонку Grand Prix des Nations (1949), обойдя легенду Фаусто Коппи.

В 2024 году Кост был одним факелоносцев на церемонии открытия Олимпиады в Париже.

Он будет похоронен 7 ноября на кладбище Леваллуа-Перре, в северо-западном пригороде Парижа.