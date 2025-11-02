Израильская фигуристка завоевала бронзовую медаль в Чехии
время публикации: 02 ноября 2025 г., 21:31 | последнее обновление: 02 ноября 2025 г., 21:40
В Чехии проходит турнир по фигурному катанию 17-й Кубок Трнавы.
В соревнованиях юниорок победила венгерская фигуристка Полина Джуманиязова (159.03 балла).
На втором месте немка Анна Герке (157,04), которая была лучшей в призвольной программе.
Израильтянка Симона Ткачман (163.42) заняла третье место. Она лидировала после короткой программы.
