Израильская фигуристка завоевала бронзовую медаль в Чехии

В Чехии проходит турнир по фигурному катанию 17-й Кубок Трнавы.

В соревнованиях юниорок победила венгерская фигуристка Полина Джуманиязова (159.03 балла).

На втором месте немка Анна Герке (157,04), которая была лучшей в призвольной программе.

Израильтянка Симона Ткачман (163.42) заняла третье место. Она лидировала после короткой программы.