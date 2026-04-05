05 апреля 2026
Таль Броди - первый израильтянин, выбранный в Зал славы мирового баскетбола

время публикации: 05 апреля 2026 г., 19:34 | последнее обновление: 05 апреля 2026 г., 19:34
Таль Броди стал первым израильтянином, избранным в Зал славы мирового баскетбола, сообщает Ynet.

Он будет введен в Naismith Memorial Basketball Hall of Fame в Спрингфилде, Массачусетс.

Таль Броди - легенда израильского баскетбола, один из величайших израильских баскетболистов всех времен.

Уроженец Нью-Джерси. Он выступал за университетские команды в США. Таль Броди переехал в Израиль в 1960-е годы и стал лидером тель-авивского "Маккаби". Десятикратный чемпион Израиля, победитель Кубка европейских чемпионов 1977 года.

После победы над ЦСКА в 1977 году он произнес знаменитую фразу "Мы на карте, и мы останемся на карте. Не только в баскетболе - во всем".

