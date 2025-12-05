x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Реал" победил в Турции. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 05 декабря 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 08:37
"Реал" победил в Турции. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Ella Hall

Состоялись матчи четырнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" в гостях обыграл "Анадолу Эфес" 81:75.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Реал (Мадрид, Испания) 75:81

Первую половину матча выиграли турки 41:37.

Монако (Франция) - Париж (Франция) 125:104

Партизан (Белград, Сербия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 92:85

Сербы выиграли третью четверть 28:15.

