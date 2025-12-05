"Реал" победил в Турции. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 05 декабря 2025 г., 08:37 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 08:37
Состоялись матчи четырнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Реал" в гостях обыграл "Анадолу Эфес" 81:75.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Реал (Мадрид, Испания) 75:81
Первую половину матча выиграли турки 41:37.
Монако (Франция) - Париж (Франция) 125:104
Партизан (Белград, Сербия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 92:85
Сербы выиграли третью четверть 28:15.
