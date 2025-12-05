Матч Евролиги перенесен из-за шторма в Афинах

Матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги "Олимпиакос" - "Фенербахче" перенесен из-за погодных условий.

В заявлении греческого клуба говорится, что из-за экстремальных погодных условий в столичном регионе Греции принято решение о переносе матча.

В Греции бушует сильный шторм.

Представитель Евролиги заявил, что, скорее всего, игра состоится на следующей неделе.