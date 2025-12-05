x
05 декабря 2025
Спорт

Матч Евролиги перенесен из-за шторма в Афинах

Баскетбол
время публикации: 05 декабря 2025 г., 08:05 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 08:05
Матч Евролиги перенесен из-за шторма в Афинах
AP Photo/Petros Giannakouris

Матч 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги "Олимпиакос" - "Фенербахче" перенесен из-за погодных условий.

В заявлении греческого клуба говорится, что из-за экстремальных погодных условий в столичном регионе Греции принято решение о переносе матча.

В Греции бушует сильный шторм.

Представитель Евролиги заявил, что, скорее всего, игра состоится на следующей неделе.

Спорт
