Теннис на колясках. Гай Сасон и Нильс Винк вышли в полуфинал Открытого чемпионата США

Израильтянин Гай Сасон и голландец Нильс Винк вышли в полуфинал Открытого чемпионата США (теннис на колясках).

В четвертьфинале они победили американца Эндрю Богданова и новозеландца Бенджамина Венцеля 6:2, 6:2.

В полуфинале Гай и Нильс сыграют с британцем Грегори Слэйдом и австралийцем Джином Вудманом.

В одиночном разряде Гай Сасон в первом матче сыграют с чилийцем Франсиско Каюлефом.