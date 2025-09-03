x
03 сентября 2025
Спорт

Теннис на колясках. Гай Сасон и Нильс Винк вышли в полуфинал Открытого чемпионата США

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 03 сентября 2025 г., 14:11 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 14:18
Теннис на колясках. Гай Сасон и Нильс Винк вышли в полуфинал Открытого чемпионата США
AP Photo/Alessandra Tarantino

Израильтянин Гай Сасон и голландец Нильс Винк вышли в полуфинал Открытого чемпионата США (теннис на колясках).

В четвертьфинале они победили американца Эндрю Богданова и новозеландца Бенджамина Венцеля 6:2, 6:2.

В полуфинале Гай и Нильс сыграют с британцем Грегори Слэйдом и австралийцем Джином Вудманом.

В одиночном разряде Гай Сасон в первом матче сыграют с чилийцем Франсиско Каюлефом.

Спорт
